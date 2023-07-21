За год продажи иномарок с пробегом выросли на 40,4% в Краснодарском крае

Согласно статистике, на Кубани в период с апреля по июнь продажи иномарок с пробегом выросли на 40,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее популярными моделями стали Hyundai Solaris, Ford Focus, Kia Rio, Volkswagen Polo и Hyundai Accent.

Сообщается, что средняя цена иномарки с пробегом в Краснодарском крае составила 800 тыс. рублей, что на 6,7% выше, чем в первом квартале года.

Во втором квартале рост продаж автомобилей с пробегом в среднем по стране составил 50,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На долю таких машин пришлось 76,5% от всех продаж автомобилей с пробегом в стране. При этом в период с января по март этот показатель равнялся 73%, а во втором квартале прошлого года — 68,1%.

На Кубани доля иномарок от общих продаж автомобилей с пробегом во втором квартале года составила 77,8%. По мнению экспертов, один из факторов роста — ввоз машин из-за границы, позволяющий удовлетворить спрос покупателей.

Отмечается, что топ-5 самых востребованных марок и топ-10 самых продаваемых моделей в России в сравнении с первым кварталом 2023 года не изменились.

На Кубани во втором квартале года рейтинг самых популярных иномарок с пробегом возглавил Hyundai. На его долю пришлось 10,2% от общих продаж. Средняя цена составила 875 тыс. рублей. Также в топ-5 вошли Toyota, Kia, Volkswagen и Nissan, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса «Авито».

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