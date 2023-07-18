СМИ: Япония планирует запретить экспорт в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 литра

В рамках нового пакета антироссийских санкций правительство Японии может запретить экспорт как новых, так и подержанных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л.

Соответствующее решение может вступить в силу уже в начале августа. Помимо этого, власти Японии намерены ввести эмбарго на ввоз в Россию электромобилей и гибридов.

Согласно статистике, в 2022 году поддержанные автомобили оказались основным товаром японского экспорта в Россию: из Страны восходящего солнца ввезли около 200 тыс. машин общей стоимостью порядка 1,8 млрд долларов. Это составило 26% от всего показателя экспорта из Японии такой продукции.

Ожидается, что после введения новых санкций экспорт будет ограничен лишь малолитражными автомобилями, и его размер в денежном выражении снизится приблизительно до 720 млн долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Yomiuri.

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