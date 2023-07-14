Японский автоконцерн Isuzu ушел из России

О том, что японский автоконцерн Isuzu Motors полностью покинул российский рынок, стало известно 14 июля.

Акции своего дочернего предприятия концерн передал крупному российскому автопроизводителю «Соллерс».

Также «Соллерс» получил завод, на котором работают около 200 человек. Производство остановилось в марте 2022 года из-за проблем с поставкой деталей. Причиной ухода компании указывается отсутствие перспектив на возобновление производства.

Завод открылся в 2008 году. В 2021 году было выпущено 3,7 тыс. автомобилей под маркой Isuzu. Это составляет около 1% от производства грузовиков компании, пишет РИА «Новости».

Читайте также: в компании Philips заявили о намерении продолжить поставки медоборудования в РФ.