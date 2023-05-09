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СМИ: в компании Philips заявили о намерении продолжить поставки медоборудования в РФ

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-v-kompanii-philips-zayavili-o-namerenii-prodolzhit-postavki-medoborudovaniya-v-rf
СМИ: в компании Philips заявили о намерении продолжить поставки медоборудования в РФ
Фото unsplash.com

Об этом 9 мая заявил генеральный директор нидерландской компании-производителя медоборудования Philips Рой Якобс на ежегодном собрании акционеров.

В компании намерены продолжить поставлять медицинское оборудование в РФ, несмотря на спецоперацию на Украине. По словам Роя Якобса, право на медпомощь является универсальным, а компания Philips является частью системы предоставления медицинских услуг.

«Мы занимаемся этим и в России, и на Украине», — заявил Якобс.

Он отметил, что деятельность Philips на территории РФ сосредоточена на обслуживании и поставке оборудования для больниц. При этом Philips прекратил продажу своих товаров личной медпомощи. Исключение составляют товары для матерей, сообщает Reuters.

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