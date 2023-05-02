В ТЦ Краснодара на месте Zara открылись магазины нового бренда Maag

В четырех торговых центрах Краснодара 30 апреля открылись аналоги магазинов Zara.

Магазины нового бренда Maag открылись в ТРЦ «Галерея», ТЦ «Красная площадь», ТЦ «Мега Адыгея – Кубань» и ТЦ OZ Mall.

До этого — 26 апреля первые магазины бренда Maag открылись в Москве. В Санкт-Петербурге новые магазины начали работать 28 апреля, сообщает РБК-Краснодар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», магазины испанской fashion-группы Inditex — Zara, PullPull&Bear, Bershka и Stradivarius откроются под новым названием в торговом комплексе OZ Mall в Краснодаре.