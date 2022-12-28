За год построили 16 школ и 10 детсадов в Краснодарском крае

О строительстве социальных объектов на Кубани рассказал губернатор Вениамин Кондратьев

В 2022 году в Краснодарском крае построили 10 детских садов, 16 школ и начали строительство 9 поликлиник. Они уже в 2023 году примут первых пациентов.

«Рост доходов позволил нам не снижать темпы строительства соцобъектов. В условиях беспрецедентного санкционного давления это очень непростая задача. Но мы строим и продолжим это делать, несмотря на все вызовы. При этом важно оснащать новые медучреждения высокотехнологичной аппаратурой. Мы не можем отставать от мировой медицины», — сказал Кондратьев.

По словам вице-губернатора Кубани Анны Миньковой, в 2022 году в регионе возвели 11 новых ФАПов. Продолжается строительство 18 офисов врачей общей практики. Семь из них уже сдали, строительство еще четырех находится на завершающей стадии.

В следующем году новые поликлиники начнут работу в Сочи, Армавире, Краснодаре и Новороссийске. Параллельно со строительством новых объектов ремонтируют существующие.

«Около 1,5 млрд рублей краевых средств направили на капремонт 80 медучреждений. Работы окончили в 28, еще 24 объекта должны быть завершены до конца года», — сказала Минькова.

Кроме того, больницы и поликлиники края оснащают современным оборудованием. По нацпроекту «Здравоохранение» медучреждения уже получили 5,7 тыс. единиц оборудования, из них 2,5 тыс. единиц медоборудования. Почти все районы края получили компьютерные томографы. Также в сосудистые центры региона поставили шесть ангиографов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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