Построенный по нацпроекту новый блок начальной школы на 400 мест открыли в станице Динской

Об этом 26 декабря сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Новый учебный корпус открыли в школе № 3. Для станицы это важное событие. Такой соцобъект там построили впервые за несколько десятилетий. В новом корпусе будут заниматься младшие классы.

«Находится блок рядом с основным корпусом. Отдельное здание начальной школы позволит разгрузить классы — сейчас из 924 обучающихся, 400 — младшеклассники. В новом корпусе помимо просторных аудиторий разместили пищеблок, спортивное ядро, библиотеку, медицинский блок, актовый зал, вспомогательные помещения для внеурочной работы и зоны отдыха», — написала в своем Telegram-канале Анна Минькова.

Праздник в честь открытия начальной школы устроили в спортивном зале. Раньше уроки физкультуры проходили через дорогу — в ДК. В новом уютном зале наградили тех, кто 11 месяцев трудился над возведением школы. Затем «новоселы» отправились на первые уроки, а гости — на экскурсию.

Всего в здании 16 аудиторий — удобные парты и интерактивные доски. Есть два класса для изучения иностранных языков. В кабинете музыки новые инструменты, есть даже синтезатор. Класс информатики напичкан самым современным оборудованием — все готово для обучения будущих IT-специалистов.

В новой школе уже проходят внеклассные занятия — юные таланты репетируют вокальные номера. Рядом со сценой костюмерная и гримерка. Есть здесь и просторная столовая.

«Ждали давно, потому что на сегодняшний день эта школа переполнена в два раза. Мы сегодня решаем проблему, и со следующего года уже будет полностью одна смена. Реализовывалось это строительство в рамках национального проекта «Образование» с участием федеральных, краевых и средств местного бюджета», — сказал глава Динского района Евгений Пергун.

Территорию около нового блока также привели в порядок. Тут обустроили место для торжественных мероприятий, а также две площадки: для отдыха и отдельную — для учеников младших классов.

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