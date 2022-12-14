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Новый корпус школы № 12 на 400 мест достроили в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-korpus-shkoly-12-na-400-mest-dostroili-v-anape
Новый корпус школы № 12 на 400 мест достроили в Анапе
Фото t.me/minkovaanna23

Корпус для начальных классов построен в станице Анапской в рамках нацпроекта «Образование». Дети пойдут в новую школу уже в январе. Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, которая приехала с рабочим визитом. Она пообщалась с педагогическим коллективом и учениками, осмотрела блок.

Объект находился в зоне риска из-за неучтенных геологических особенностей местности, отметила вице-губернатор.

«Благодаря слаженной работе местных властей новый корпус школы успешно возведен. В учреждении есть все необходимое для получения качественного образования. Это и просторные классы, зоны рекреации, большой спортзал, современная библиотека, медицинский блок. Продумано пространство и для занятий внеурочной деятельностью», — написала Анна Минькова в Telegram.

«Существующая школа сильно переуплотнена, разгрузить ее было необходимо. Мы благодарны нацпроекту и губернатору региона Вениамину Кондратьеву за всестороннюю поддержку, которую получили при реализации этого проекта. Уверен, новый корпус станет замечательным подарком ко Дню города, который Анапа отметит уже завтра», — отметил мэр Анапы Василий Швец.

После школы вице-губернатор проверила установку новых офисов врача общей практики в поселке Уташ и хуторе Вознесенский. По словам Миньковой, здания полностью готовы и уже проходят процедуру лицензирования.

За пять лет в Анапе построили четыре ВОПа и установили четыре фельдшерско-акушерских пункта, планируют построить еще один офис врача общей практики и один ФАП.

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