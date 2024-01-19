За год полиция Анапы раскрыла 100% убийств, разбоев и смертельных аварий

В городе-курорте в 2023 году уменьшилось количество краж, угонов, сбыта поддельных купюр и убийств.

По итогам работы за год полицию Анапы вновь признали лучшей в регионе среди территориальных органов с высоким уровнем напряженности оперативной обстановки.

Раскрываемость убийств, ДТП со смертельным исходом и разбойных нападений составила 100%. Кроме того, правоохранители проводили активную работу по выявлению преступлений, связанных с мошенничеством в интернете и оборотом наркотиков.

Только с помощью «умных» камер АПК «Купол» выявили более 900 правонарушений, по отдельным статьям раскрыли в 4 раза больше преступлений. С помощью видеокамер в день задерживают до 4 разыскиваемых в день.

«То, что анапская полиция подтвердила свои лидерские позиции, результат большой, слаженной, командной работы нашего Отдела и всего правоохранительного блока. От имени анапчан и наших гостей благодарю руководство и личный состав за то, что жить и отдыхать в Анапе безопасно», — заявил глава Анапы Василий Швец.

Лучшим сотрудникам присвоили специальные звания, вручили ведомственные награды, а также почетные грамоты и благодарности главы курорта и председателя Совета, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

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