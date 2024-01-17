Полицейские экстренно доставили в больницу водителя с инсультом в Кореновске

Правоохранители стали очевидцами ДТП на трассе М-4 «Дон». Они остановились для оформления аварии и оказания помощи пострадавшим и заметили, что у одного из водителей появились признаки инсульта.

Инспекторы ДПС решили экстренно доставить мужчину в больницу до прибытия скорой помощи. За руль машины пострадавшего сел старший лейтенант Дмитрий Пустовалов, а его коллега старший лейтенант Михаил Рудычев сопроводил машину в приемное отделение ЦРБ на патрульном автомобиле.

Благодаря оперативным действиям 62-летнему жителю Ростовской области вовремя оказали медицинскую помощь.

«Сотрудники полиции навестили пострадавшего в лечебном учреждении. Мужчина и его супруга поблагодарили госавтоинспекторов за оказанную помощь и неравнодушное отношение к чужой беде», — сообщает пресс-служба Отдела МВД России по Кореновскому району.

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