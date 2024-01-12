Пенсионерку с провалами в памяти вернули домой полицейские в Каневском районе

Сотрудники ДПС вечером 11 января дежурили на трассе Краснодар — Ейск в Каневском районе. Они обратили внимание на идущую по дороге пожилую женщину.

Поговорив с женщиной, они выяснили, что ей 65 лет и она живет в станице Стародеревянковской. Пенсионерка пояснила, что вышла из дома и заблудилась.

Полицейские выяснили адрес женщины и отвезли ее домой. Там ее передали родственникам, которые рассказали, что у пенсионерки бывают провалы в памяти, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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