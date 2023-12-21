Полицейские отговорили пенсионерку от необдуманного поступка на Кубани

Случай произошел накануне в Усть-Лабинске. Жизнь пожилой женщины удалось спасти, благодаря профессиональным действиям сотрудников МВД.

В тот день 59-летняя местная жительница оставила предсмертную записку и ушла из дома. Ее сестра сообщила об этом в полицию. Женщину заметили на железнодорожных путях в районе улицы Артиллерийской. В этот момент рядом ехал поезд, счет времени до возможной трагедии шел на минуты.

Полицейские увели пенсионерку с железной дороги за мгновение до прибытия локомотива. Спасенную женщину передали родственнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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