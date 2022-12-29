За год по нацпроекту открыли 23 мастерские в колледжах Краснодарского края

В 2022 году в рамках нацпроекта «Образование» 23 лаборатории оборудовали в 17 учебных учреждениях Кубани. На обновление материально-технической базы направили более 112 млн рублей. Больше половины выделили из федерального бюджета.

Первый замминистра образования, науки и молодежной политики края Сергей Пронько отметил, что современные мастерские дают новые возможности в подготовке высококвалифицированных кадров.

«Это площадки для проведения демонстрационного экзамена с участием независимых экспертов и работодателей. Кроме того, на базе мастерских идет подготовка кадров по дополнительным профессиональным программам под запрос конкретных работодателей», — сказал Пронько.

Мастерские открывают ежегодно по наиболее востребованным направлениям. В текущем году это были «Информационные и коммуникационные технологии», «Социальная сфера», «Строительство», «Сельское хозяйство», «Промышленные и инженерные технологии», «Искусство, дизайн и сфера услуг».

В 2021 году на Кубани создали 24 учебные лаборатории в 12 колледжах и техникумах. Всего с 2020 года открыли 78 мастерских в 51 учреждении. В лабораториях оборудовали порядка 500 рабочих мест.

На создание новой модели подготовки кадров направлен также федеральный проект «Профессионалитет».

В 2022 году начали работать два сельскохозяйственных кластера. На базе Анапского сельскохозяйственного техникума открыли кластер «Виноградарство и виноделие». На площадке Ладожского многопрофильного техникума начал работу «Росток Кубани». На бюджетной основе там учатся 650 человек. Партнерами учреждений стали «Абрау-Дюрсо», «Кубань-Вино», «Шато де Талю», «Прогресс Агро».

Практику студенты пройдут на предприятиях под руководством представителей работодателей. После выпуска молодые специалисты сразу смогут трудоустроиться в эти компании, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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