За год отремонтировали более 760 км дорог в Краснодарском крае

В 2023 году объем регионального дорожного фонда составил 57,5 млрд рублей.

«Выполнили капремонт 610 километров региональных трасс, строительство и реконструкцию 13 объектов, в том числе это новый Яблоновский мост. Обновили 154 километра местных дорог. Это необходимо для увеличения безопасности дорожного движения, пропускной способности магистралей», — рассказал вице-губернатор Андрей Прошунин.

Например, в Успенском районе досрочно отремонтировали участок протяженностью 2,2 км. Завершили запланированные работы в Анапе и Приморско-Ахтарском районе. А в Красноармейском районе отремонтировали покрытие на подъезде к хутору Протоцкие.

С опережением сроков завершили работы в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в трех городских агломерациях: Краснодарской, Сочинской и Новороссийской, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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