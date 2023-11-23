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Объем дорожного фонда Кубани в 2024 году составит не менее 48,8 млрд рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/obem-dorozhnogo-fonda-kubani-v-2024-godu-sostavit-ne-menee-48-8-mlrd-rublej
Объем дорожного фонда Кубани в 2024 году составит не менее 48,8 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом стало известно во время28-го пленарного заседания ЗСК, на котором в первом чтении приняли закон о краевом трехлетнем бюджете.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что в регионе продолжат ремонтировать дороги и развивать транспортную инфраструктуру.

«В 2024 году объем дорожного фонда Краснодарского края составит не менее 48,8 миллиарда рублей. Продолжим строить обходы Тимашевска и станицы Ленинградской. Всего возведем и отремонтируем около 500 км дорог», — сообщил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что в крае продолжат обновлять парк общественного транспорта, закупать электробусы, строить новые трамвайные пути в Краснодаре. Всего на эти цели в следующем году предусмотрели 4,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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