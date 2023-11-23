Кондратьев: на Кубани в 2024 году продолжат реконструкцию групповых водопроводов

Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в ходе пленарного заседания ЗСК, на котором в первом чтении был принят закон о краевом бюджете на 3 года.

По словам Вениамина Кондратьева, в 2024 году масштабную реконструкцию Троицкого, Ейского и Таманского водопроводов продолжится.

«На эти цели направим 16 млрд рублей. Из них 7 млрд рублей составят краевые средства, 8,9 млрд рублей — инфраструктурные бюджетные кредиты. Новый федеральный механизм, принятый благодаря правительству России по поручению Владимира Владимировича Путина, позволит решить проблему водоснабжения нескольких густонаселенных районов края», — сказал глава региона.

За счет инфраструктурных бюджетных кредитов в 2024 году 48 млрд рублей направят на реконструкцию очистных сооружений и канализации на Черноморском побережье.

Всего в рамках госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в крае в следующем году выделили 64,6 млрд рублей. Это в 4,4 раза больше, чем в текущем году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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