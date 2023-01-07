За год НКО Краснодарского края получили свыше 230 млн рублей из краевого бюджета
Число участников грантовых конкурсов в сравнении с 2021 годом выросло в 2,5 раза, а число проектов увеличилось втрое.
По данным рейтинга, составленного общественной палатой РФ, Кубань в 2022 году заняла третье место по уровню поддержки социально ориентированных НКО в РФ.
По поручению главы края Вениамина Кондратьева, на Кубани увеличили объем поддержки НКО. В 2022 году гранты от Центра развития гражданского общества получили 203 некоммерческие организации. Общая сумма превысила 230 млн рублей.
На эти средства, в том числе установили монумент «Герои Кубани — защитники города на Неве» на Интернациональной аллее памятника «Невский пятачок» в Ленинградской области. Также открыли зал славы советского космонавта, дважды Героя Советского Союза, уроженца Гулькевичского района В.В. Горбатко и реализовали 18 проектов по реабилитации детей-инвалидов.
Ежегодно увеличивается число краевых НКО, принимающих участие в конкурсе Фонда Президентских грантов. В 2019 году было 62 организации-победителя, в 2022 — 134. Они смогли привлечь 205 млн рублей из федерального бюджета. Это рекордное число победителей и сумма полученных грантов для региона за все время проведения конкурса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае ежегодно растет финансирование поддержки НКО.
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