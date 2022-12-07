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Минькова: в Краснодарском крае ежегодно растет финансирование поддержки НКО

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/minkova-v-krasnodarskom-krae-ezhegodno-rastet-finansirovanie-podderzhki-nko
Минькова: в Краснодарском крае ежегодно растет финансирование поддержки НКО
Фото t.me/minkovaanna23

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова 7 декабря провела совещание по вопросам взаимодействие власти и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Замглавы Кубани сообщила, что в настоящее время в регионе действуют более 70 НКО. Они активно работают с семьями, поддерживают многодетных, семьи с детьми-инвалидами, а также людей, попавших в сложную жизненную ситуацию

«При поддержке губернатора реализуем программу грантовой поддержки для таких организаций. С каждым годом финансирование растет, в 2022 году эта сумма составила более 200 млн рублей», — сказала Минькова.

Вице-губернатор подчеркнула важность помощи НКО с подготовкой заявок на участие в грантовых конкурсах и попросила муниципалитеты присоединиться к этой работе.

«В плане взаимодействия хороший пример — Новороссийск. Здесь власть активно сотрудничает с Сообществом многодетных семей «Единая семья». Совместно они проводят социальные форумы по вопросам многодетных семей, где специалисты администрации помогают на месте решить проблемы людей. Для НКО на безвозмездной основе передали и отремонтировали помещение. При главе города создан Совет многодетных матерей. Такая работа должна быть выстроена в каждом районе», — написала Минькова в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в 2022 году на грантовую поддержку НКО направили 225 млн рублей.

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