Минькова: в Краснодарском крае ежегодно растет финансирование поддержки НКО

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова 7 декабря провела совещание по вопросам взаимодействие власти и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Замглавы Кубани сообщила, что в настоящее время в регионе действуют более 70 НКО. Они активно работают с семьями, поддерживают многодетных, семьи с детьми-инвалидами, а также людей, попавших в сложную жизненную ситуацию

«При поддержке губернатора реализуем программу грантовой поддержки для таких организаций. С каждым годом финансирование растет, в 2022 году эта сумма составила более 200 млн рублей», — сказала Минькова.

Вице-губернатор подчеркнула важность помощи НКО с подготовкой заявок на участие в грантовых конкурсах и попросила муниципалитеты присоединиться к этой работе.

«В плане взаимодействия хороший пример — Новороссийск. Здесь власть активно сотрудничает с Сообществом многодетных семей «Единая семья». Совместно они проводят социальные форумы по вопросам многодетных семей, где специалисты администрации помогают на месте решить проблемы людей. Для НКО на безвозмездной основе передали и отремонтировали помещение. При главе города создан Совет многодетных матерей. Такая работа должна быть выстроена в каждом районе», — написала Минькова в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в 2022 году на грантовую поддержку НКО направили 225 млн рублей.