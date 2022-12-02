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В Краснодарском крае в 2022 году на грантовую поддержку НКО направили 225 млн рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-2022-godu-na-grantovuyu-podderzhku-nko-napravili-225-mln-rublej
В Краснодарском крае в 2022 году на грантовую поддержку НКО направили 225 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ежегодно Кубань становится одним из лидеров рейтинга Минэкономразвития РФ по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства.

В текущем году изменились требования к регионам, их число выросло. Депутаты ЗСК, представители администрации региона и Совета при губернаторе края по развитию гражданского общества и правам человека обсудили вопросы соответствия новым условиям.

Председатель Совета Андрей Зайцев отметил, что для решения этих вопросов создали рабочую группу.

«Это позволит и дальше успешно осуществлять поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. Центр развития гражданского общества проанализирует работу в муниципалитетах. Оценит, как соблюдают критерии, обозначенные на федеральном уровне», — сказал Зайцев.

Грантовую поддержку в текущем году получили 164 НКО Кубани. Объем выделенных средств — более 180 млн рублей. В настоящее время подводятся итоги пятого грантового конкурса. Победителям направят еще свыше 45 млн рублей.

По поручению губернатора Кубани стимулирование развития системы НКО как показатель поддержки некоммерческого сектора включен в Стратегию социально-экономического развития края, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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