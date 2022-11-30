В Краснодарском крае благотворительная акция «ДоброЕлка» продлится до 18 декабря

В Краснодарском крае стартовала благотворительная акция «ДоброЕлка». Приняв в ней участие, можно сделать новогодний подарок ребенку с тяжелым заболеванием.

«Мне 6 лет, я люблю конструктор, поделки, а еще читать книжки. Я в больнице уже нахожусь несколько месяцев. Таблетки пью. Я хотел бы пожелать всем, чтобы никто не болел. Когда я вырасту, я стану доктором, буду лечить детей. Новый год — это праздник, когда дарят подарки и происходит много чудес. Чудеса — это когда исполняются все твои желания. А мое заветное желание — это конструктор, строительный и большой», — поделился своей мечтой Георгий Антонов.

Стать добрым волшебником может каждый. Для этого нужно зайти на сайт акции доброелка.рф и выбрать открытку, на которой написано желание ребенка. После этого необходимо нажать на кнопку «Подарить». Все подарки в канун Нового года детям доставят волонтеры фонда «Край добра».