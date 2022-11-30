Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае благотворительная акция «ДоброЕлка» продлится до 18 декабря

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-blagotvoritelnaya-aktsiya-dobroelka-prodlitsya-do-18-dekabrya
Видео канала «Кубань 24»

В Краснодарском крае стартовала благотворительная акция «ДоброЕлка». Приняв в ней участие, можно сделать новогодний подарок ребенку с тяжелым заболеванием.

«Мне 6 лет, я люблю конструктор, поделки, а еще читать книжки. Я в больнице уже нахожусь несколько месяцев. Таблетки пью. Я хотел бы пожелать всем, чтобы никто не болел. Когда я вырасту, я стану доктором, буду лечить детей. Новый год — это праздник, когда дарят подарки и происходит много чудес. Чудеса — это когда исполняются все твои желания. А мое заветное желание — это конструктор, строительный и большой», — поделился своей мечтой Георгий Антонов.

Стать добрым волшебником может каждый. Для этого нужно зайти на сайт акции доброелка.рф и выбрать открытку, на которой написано желание ребенка. После этого необходимо нажать на кнопку «Подарить». Все подарки в канун Нового года детям доставят волонтеры фонда «Край добра».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Гордума одобрила кандидатуры на посты вице-мэра Краснодара и глав департаментов
Гордума одобрила кандидатуры на посты вице-мэра Краснодара и глав департаментов
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Краснодарском крае Jaguar сбил 39-летнюю женщину с коляской
В Краснодарском крае Jaguar сбил 39-летнюю женщину с коляской
«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. В Астрахани столкнулись пожарная машина и маршрутка, погиб сотрудник МЧС
  4. Хуниор Алонсо вернется в ФК «Краснодар» по окончании аренды
  5. Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года
  6. В Краснодарском крае до 100 тыс. рублей вырастет компенсация за газификацию домов
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях