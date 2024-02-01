За год на пригородных поездах в Краснодарском крае перевезли 19,3 млн человек

Краснодарский край стал лидером по перевозкам пассажиров пригородными поездами по СКЖД в 2023 году.

За прошлый год на Кубани пригородные поезда для передвижения выбрали 19,3 млн человек. Показатель относительно 2022 года вырос на 24%.

В Ростовской области пригородные поезда перевезли 9,3 млн пассажиров (+7%), в Ставропольском крае — 6,3 млн человек (+11%), в Дагестане — 1,5 млн человек (+11%). В Адыгее перевезли 158 тыс. человек (+19%), в Северной Осетии — 94 тыс. человек, в Карачаево-Черкесии —– 45 тыс. человек, в Кабардино-Балкарии – 27 тыс. человек.

В общей сложности на СКЖД поездами на пригородных направлениях в 2023 году воспользовались 37,4 млн пассажиров, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Наибольшей популярностью пользовался маршрут Минеральные Воды — Кисловодск. По нему перевезено 5,9 млн человек. Также большой пассажиропоток отмечался на направлениях Туапсе — Имеретинский Курорт (4,8 млн человек), Ростов — Таганрог (4,1 млн человек), Туапсе — Аэропорт Сочи (2,6 млн человек), Сочи — Аэропорт Сочи (2 млн человек), Махачкала — Дербент (785 тыс. человек), Хасав-Юрт — Махачкала (450 тыс. человек).

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