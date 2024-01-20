РЖД запретит проводникам высаживать из поездов животных

Изменения в нормативные документы компания внесет после гибели кота Твикса, которого проводница высадила из поезда на улицу в мороз -30 ℃.

«Искренне сожалеем о том, что кот Твикс погиб, и приносим свои извинения его владельцам. В компании было проведено служебное расследование, которое позволило более детально разобраться в ситуации. Отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию», — сообщили в пресс-службе РЖД.

Там отметили, что будут внесены изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО «ФПК». Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда. При подобных ситуациях обнаруженное животное необходимо будет передавать работникам на остановочных пунктах. Оттуда их должны будут забирать сотрудники зоозащитных организаций.

Инцидент произошел 11 января. Проводница пассажирского поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выбросила во время остановки в Кирове на улицу кота по кличке Твикс, который ехал с хозяевами по билету. Отмечается, что кот в какой-то момент сбежал из купе и оказался без присмотра. По невыясненным причинам проводником было принято решение удалить беспризорное животное из поезда.

«По данному факту проводится служебное расследование, действиям работника будет дана соответствующая оценка», — добавили в РЖД.

Поисками кота занимались волонтеры. Позднее хозяйка Твикса сообщила, что кот погиб.

В Федеральной пассажирской компании также прокомментировали случившееся и принесли извинения владельцам животного.

«В компании было проведено служебное расследование. По его итогам установлено, что во время стоянки на станции Киров к проводнику поезда № 71/72 Екатеринбург – Санкт-Петербург обратились пассажиры. Они заметили кота, который ходил по вагону без присмотра. Проводник несколько раз опросила пассажиров вагона, но на вопрос, кому принадлежит кот, ей никто не ответил. Тогда проводник предположила, что кот случайно забежал в вагон во время стоянки на станции и приняла решение выпустить его, так как, возможно, хозяева животного могли остаться на станции и искать его там», — отметили в компании.

В ФПК добавили, что хозяин кота обратился к проводнику лишь спустя 10 часов после отправления со станции Киров. При этом претензий к работникам поездной бригады у него не было.

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