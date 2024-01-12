Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении собаки на ребенка в лифте на Кубани

В соцсетях вечером 11 января появилась видеозапись, на которой запечатлено, как в лифте многоквартирного дома в Краснодаре собака напала на 4-летнего мальчика.

По словам очевидцев, ребенок получил травму. На агрессивное животное пожаловались и другие соседи многоэтажки.

В следственном управлении СК России по Краснодарскому краю по данному факту начали проводить доследственную проверку.

«Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Маслову А. К. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате», — говорится в сообщении СК России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о произошедшем сообщили родители пострадавшего ребенка и прислали видео. На кадрах видно, как в лифт заходят несколько человек, в том числе мужчина с собакой в наморднике и отец с ребенком. Хозяин пытался удержать пса, но тот сбросил намордник, бросился в лицо ребенку и укусил его за щеку. Со слов соседей, собака не впервые проявляет агрессию и нападает не только на людей, но и на мелкие породы животных. В полиции Краснодара начали проводить проверку.