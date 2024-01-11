Собака укусила ребенка за лицо в лифте многоэтажки в Краснодаре

Инцидент произошел вечером 8 ноября в одной из многоэтажек на улице Артезианской.

О произошедшем интернет-порталу «Кубань 24» сообщили родители пострадавшего ребенка и прислали видео. На кадрах видно, как в лифт заходят несколько человек, в том числе мужчина с собакой в наморднике и отец с ребенком.

Хозяин пытался удержать пса, но тот сбросил намордник и ошейник, а затем бросился в сторону ребенка, после чего укусил его за лицо.

Со слов соседей, собака не впервые проявляет агрессию и нападает не только на людей, но и на мелкие породы животных.

«По факту произошедшего проводится проверка. Ребенок проходит обследования, по результатам которых будет принято процессуальное решение с учетом степени причиненного вреда здоровью», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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