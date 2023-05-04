За год на предприятии в Староминском районе планируют произвести до тысячи тракторов

Сборкой сельхозтехники в муниципалитете занимаются в торговом доме «МТЗ-Северо-Запад». Губернатор Краснодарского края 4 мая Вениамин Кондратьев посетил предприятие в ходе рабочей поездки.

Глава региона осмотрел цеха завода и пообщался с рабочими. По его словам, на Кубани воплотили в жизнь масштабный инвестпроект по локализации производства белорусской сельхозтехники.

«Для нас принципиальное значение имеет то, что тракторы собирают на территории края, есть сервисное обслуживание, ремонтные участки. С конвейера выходят качественные и доступные по цене машины», — подчеркнул Кондратьев.

Он отметил, что эта техника востребована у аграриев. Важно своевременно обновлять транспортный парк, делать его максимально конкурентоспособным, чтобы получать хорошие урожаи в будущем, заключил губернатор.

Так, с января «МТЗ-Северо-Запад» выпустил 164 трактора, а до конца этого года в планах произвести до 1 тыс. сельхозмашин. Кроме того, здесь рассчитывают выпускать садовые тракторы и коммунальные машины для дорожных служб и уборки территорий.

Предприятие получает господдержку в рамках региональной программы «Машиностроение». За прошедший год она составила почти 64 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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