В «Росспецмаше» объяснили резкое снижение продаж российской сельхозтехники

Продажи отечественной сельскохозяйственной техники в первом квартале 2023 года сократились почти на 8% в денежном выражении, а в объемном выражении упали на четверть.

На рынке сейчас инвестиционная пауза на фоне падения доходов аграриев, сообщают компании «Росспецмаш» и ассоциация дилеров техники АСХОД. Если власти не снизят экспортную пошлину на зерно или не увеличат государственную поддержку, то продажи сельскохозяйственной техники в этом году могут сократиться еще значительнее, считают эксперты.

Так, с января по март продажи российской сельскохозяйственной техники упали на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 51,8 млрд рублей. Ее производство также показало отрицательную динамику, упав на 4,7% — до 64,7 млрд рублей. В то же время удалось увеличить экспорт сельхозтехники на 3,9% — до 5,3 млрд рублей.

Количество произведенной техники сократилось почти во всех сегментах, кроме производства сельскохозяйственных тракторов, которое увеличилось на 12,8% — до 1,7 тыс. штук, а также сегмента самоходных кормоуборочных комбайнов, который вырос на 29,6% — до 92 штук. При этом выпуск зерноуборочных комбайнов упал на 45,7% — до 1 тыс. штук, борон — на 35,8%, до 1,4 тыс., сеялок — на 25,7%, почти до 1,5 тыс.

Говоря о ситуации по отгрузкам на внутренний рынок, продажи большинства видов техники также сократились. Проблема не коснулась лишь машин для внесения удобрений, их продажи увеличились более чем на 20%. Как объяснили в «Росспецмаше», темпы отгрузок и производства сельхозтехники в первую очередь зависят от доходов, которыми располагают аграрии. По словам специалистов, стоимость зерна на российском рынке сейчас находится на достаточно низком уровне, поэтому сельхозпроизводители сокращают инвестиции в обновление парка техники и оборудования, сообщает «КоммерсантЪ».

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