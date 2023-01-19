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За год Краснодарский край на 48% увеличил экспорт масложировой продукции

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-god-krasnodarskij-kraj-na-48-uvelichil-eksport-maslozhirovoj-produktsii
За год Краснодарский край на 48% увеличил экспорт масложировой продукции

Продукты отрасли экспортируют по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

По словам министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Федора Дереки, масложировая продукция — драйвер агрономического экспорта Кубани.

«В прошлом году кубанские масложировые комбинаты экспортировали на рекордную сумму — около 1 млрд долларов, это на 48% больше, чем годом ранее», — сказал он.

Основным экспортным продуктом являются подсолнечное и рапсовое масла, добавил министр. В частности, в три раза вырос объем поставок рапсового масла на зарубежные рынки. Кроме того, за границу поставляю жмых, маргарин и майонез. Основной объем экспорта приходится на страны Азии.

Для наращивания производства сырья масложировых продуктов в крае аграриям доступна господдержка — им возмещают часть затрат на производство масличных культур, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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