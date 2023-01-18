В 2022 году Краснодарский край вдвое увеличил экспорт муки
По итогам прошлого года Кубань экспортировала 56 тыс. т пшеничной и пшенично-ржаной муки.
Основными странами-покупателями стали Афганистан, Грузия, Израиль, ОАЭ, Туркмения, Турция и Узбекистан.
Об итогах реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» на Кубани рассказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека.
«По итогам 2022 года Краснодарский край экспортировал 56 тыс. т пшеничной и пшенично-ржаной муки на сумму 22,4 млн долларов. Таким образом, нам удалось нарастить объемы экспорта этого продукта в два раза», — сказал Дерека.
Он также отметил, что мука входит в число перспективных и приоритетных экспортных агропродуктов региона. На Кубани имеются существенные ресурсы для ее производства. Так, предприятие «Прогресс Агро» в Усть-Лабинском районе в текущем году планирует расширять мощности мукомольного производства. Реализовывать продукцию планируют в Китай, на Ближний Восток, в страны Юго-Восточной Азии и Африки.
По итогам 2022 года агроэкспорт региона превысил 3,3 млрд долларов. Продукцию поставляли в 91 страну. Значительно возросли поставки в Китай, Саудовскую Аравию, Пакистан, Ливию. А также в Беларусь, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан и Ливан, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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