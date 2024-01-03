За год из аварийного жилья в Краснодарском крае переселили более 800 человек

Расселение проводят в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Расселили более 800 человек из 342 аварийных помещений.

«Нам важно обеспечивать для жителей перемены к лучшему. Теперь вместо аварийного жилья люди переехали в новые комфортные квартиры», – отметил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

С 2019 года по краевой адресной программе 3,6 тыс. человек расселили из аварийных помещений общей площадью более 50 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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