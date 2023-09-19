Условия для ускоренного переселения граждан из аварийного жилья создали в России

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, меняющее механизм предоставления финансовой поддержки для того, чтобы значительно увеличить скорость процесса расселения.

Возможность для ускоренного переселения нуждающихся в жилье россиян регионы получат с 1 января 2024 года. Поддержку получат те регионы, которые продолжают работу в рамках действующей программы расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. С 2024 года они смогут параллельно начать реализацию новой программы. Это позволит регионам ускорить темпы расселения непригодного жилья и даст возможность людям быстрее переехать в новые квартиры.

На переселение граждан из аварийного жилья в рамках проектов комплексного развития территорий установили отдельный лимит — 10% от объема федерального финансирования, которое предусмотрено на расселение аварийной недвижимости

За время реализации адресной программы Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 –2023 годы» национального проекта «Жилье и городская среда» расселено 3,2 тыс. человек из 1 тыс. 292 квартир. Сейчас в переселении из ветхих квадратных метров нуждаются 1,48 тыс. человек из 616 жилых помещений. Аварийными считаются не дома, а помещения — квартиры.

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