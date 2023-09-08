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В Краснодаре досрочно расселили аварийные дома по краевой программе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-dosrochno-rasselili-avarijnye-doma-po-kraevoj-programme
В Краснодаре досрочно расселили аварийные дома по краевой программе
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Всего по программе Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы» в Краснодаре расселению подлежало 27 аварийных многоквартирных домов.

В этих домах проживало 777 человек. Всего расселили 296 квартир, из которых 32 находились в договоре социального найма, а остальные — в собственности.

Работы по расселению аварийного жилья в Краснодаре продолжается по муниципальной программе за счет местного бюджета.

С 1 января 2022 года в Краснодаре аварийными и подлежащими сносу признаны 155 многоквартирных домов общей площадью 46,8 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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