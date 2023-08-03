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Ключи от 20 новых квартир вручили переселенцам из аварийного жилья в Апшеронском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/klyuchi-ot-20-novyh-kvartir-vruchili-pereselentsam-iz-avarijnogo-zhilya-v-apsheronskom-rajone
Ключи от 20 новых квартир вручили переселенцам из аварийного жилья в Апшеронском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Эта работа проводится согласно нацпроекту «Жилье и городская среда».

Ключи от новых двухуровневых квартир в торжественной обстановке передали жителям Хадыженска. Переселенцы из аварийных домов получили долгожданную жилплощадь на улицах Школьной и Центральной.

«На территории Краснодарского края адресную программу по переселению из аварийного жилищного фонда реализуем с 2019 года. Сегодня по ней осталось расселить 196 многоквартирных домов», — сообщил замглавы Кубани Андрей Прошунин.

Под программу переселения попадают дома, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. На Кубани уже расселили 3,1 тыс. человек из более чем 1,2 тыс. помещений. Необходимо переселить еще свыше 1,5 тыс. жителей из 646 квартир, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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