Ключи от 20 новых квартир вручили переселенцам из аварийного жилья в Апшеронском районе

Эта работа проводится согласно нацпроекту «Жилье и городская среда».

Ключи от новых двухуровневых квартир в торжественной обстановке передали жителям Хадыженска. Переселенцы из аварийных домов получили долгожданную жилплощадь на улицах Школьной и Центральной.

«На территории Краснодарского края адресную программу по переселению из аварийного жилищного фонда реализуем с 2019 года. Сегодня по ней осталось расселить 196 многоквартирных домов», — сообщил замглавы Кубани Андрей Прошунин.

Под программу переселения попадают дома, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. На Кубани уже расселили 3,1 тыс. человек из более чем 1,2 тыс. помещений. Необходимо переселить еще свыше 1,5 тыс. жителей из 646 квартир, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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