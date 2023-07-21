Мэр Краснодара заявил, что точечная застройка в городе сейчас невозможна

Глава краевой столицы Евгений Наумов дал интервью, в котором рассказал об основах развития территорий, строительстве соцобъектов и многом другом.

Мэр отметил, что, несмотря на непонимание некоторыми компаниями запрета точечной застройки, — такая мера уже приносит положительные результаты.

«Многоквартирные дома строятся только при наличии утвержденных проектов планировки и комплексного развития территорий. Они подразумевают наличие социальной, дорожной, парковочной инфраструктур, озеленения», — подчеркнул Наумов.

Также глава города рассказал о высоком подъеме социального строительства в Краснодаре. Так, сейчас проходит реализация 59 объектов, в числе которых 6 уже ввели в эксплуатацию. Помимо этого, планируется открыть 1 сентября 5 новых школ, также около 50 соцобъектов сейчас проектируют.

«Если такой темп будем удерживать порядка трех лет — мы выйдем на плато, проблема нехватки мест в школах и детских садах минимизируется. Следующий этап, над которым работаем, — ликвидация нехватки объектов дополнительного образования», — пояснил мэр.

Одной из важных задач Наумов отметил благоустройство скверов и парков. Сейчас по нацпроекту «Жилье и городская среда» приводят в порядок две знаковые территории — Николаевский бульвар в микрорайоне Гидростроителей, а также сквер «Изумрудный» в микрорайоне Молодежном.

Кроме того, Наумов отметил, что запрет вывесок на иностранном языке, который вступит в силу 1 сентября, — это правильное решение, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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