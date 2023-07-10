Пруд в Городском саду Краснодара приведут в порядок

С проблемой поручил разобраться глава краевой столицы Евгений Наумов.

Пруд — одно из любимых мест отдыха краснодарцев. Он позеленел из-за сорной растительности и ила, вместе с утками и гусями плавает мусор, здесь даже гибнет рыба.

«Почему такая грязь в центральном парке нашего города? Место знаковое. Мы обязаны следить за его фауной и флорой. Чтобы жители гуляли по парку и наслаждались пейзажем, а не мусором в водоеме. Надо выходить из этой ситуации», — цитирует Наумова пресс-служба администрации Краснодара.

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