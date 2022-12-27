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За год единая служба 122 обработала 59 млн звонков от жителей России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-god-edinaya-sluzhba-122-obrabotala-59-mln-zvonkov-ot-zhitelej-rossii
За год единая служба 122 обработала 59 млн звонков от жителей России
За год единая служба 122 обработала 59 млн звонков от жителей России

Итоги работы Правительства РФ по организации обратной связи с гражданами и работе колл-центров службы 122 в регионах подвел заместитель председателя Дмитрий Чернышенко.

По его словам, с 2020 года в службу 122 поступило свыше 107 млн звонков. В текущем году — 59 млн звонков. Пик пришелся на февраль, в период высокого уровня заболеваемости «омикроном».

«С начала частичной мобилизации по поручению председателя правительства Михаила Мишустина в кратчайшие сроки было организовано информирование граждан по волнующим их вопросам через колл-центры 122 и ресурсы «Объясняем.рф». Сегодня все субъекты строго соответствуют нормативам работы службы. Горячая линия 122 за этот период обработала порядка 2 млн звонков», — сказал Чернышенко.

В колл-центры службы 122 направили 735 ответов на вопросы граждан. Кроме того, ответы размещали на портале «Объясняем.рф». Также на сайте «Госуслуги» открыли сервисы с приемом жалоб по вопросам частичной мобилизации, мер поддержки и записи в добровольцы.

Чернышенко отметил, что «Объясняем.рф» стал одним из ключевых источников новостей о частичной мобилизации. В соответствующем разделе зафиксировали более 50 млн просмотров. Суммарный охват постов в соцсетях — 239 млн пользователей.

Отмечается, что самыми популярными стали ответы про порядок вступления в добровольцы и отправку посылок военным. Для информирования о федеральных мерах поддержки обновили навигатор мер на «Объясняем.рф», сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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