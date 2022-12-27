За год единая служба 122 обработала 59 млн звонков от жителей России

Итоги работы Правительства РФ по организации обратной связи с гражданами и работе колл-центров службы 122 в регионах подвел заместитель председателя Дмитрий Чернышенко.

По его словам, с 2020 года в службу 122 поступило свыше 107 млн звонков. В текущем году — 59 млн звонков. Пик пришелся на февраль, в период высокого уровня заболеваемости «омикроном».

«С начала частичной мобилизации по поручению председателя правительства Михаила Мишустина в кратчайшие сроки было организовано информирование граждан по волнующим их вопросам через колл-центры 122 и ресурсы «Объясняем.рф». Сегодня все субъекты строго соответствуют нормативам работы службы. Горячая линия 122 за этот период обработала порядка 2 млн звонков», — сказал Чернышенко.

В колл-центры службы 122 направили 735 ответов на вопросы граждан. Кроме того, ответы размещали на портале «Объясняем.рф». Также на сайте «Госуслуги» открыли сервисы с приемом жалоб по вопросам частичной мобилизации, мер поддержки и записи в добровольцы.

Чернышенко отметил, что «Объясняем.рф» стал одним из ключевых источников новостей о частичной мобилизации. В соответствующем разделе зафиксировали более 50 млн просмотров. Суммарный охват постов в соцсетях — 239 млн пользователей.

Отмечается, что самыми популярными стали ответы про порядок вступления в добровольцы и отправку посылок военным. Для информирования о федеральных мерах поддержки обновили навигатор мер на «Объясняем.рф», сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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