За год через Керченскую паромную переправу перевезли более 361 тыс. пассажиров

Работу Керченская паромная переправа возобновила 8 октября 2022 года.

За это время через пролив в обе стороны перевезли 361 тыс. 766 пассажиров и 205 тыс. 275 грузовиков. Паромы выполнили 6 тыс. 72 рейса, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также переправляют рейсовые автобусы с пассажирами.

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