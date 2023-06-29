Паромное сообщение между Новороссийском и Турцией планируют наладить до конца года

Об этом 29 июня сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Глава города отметил, что работа над этим проектом ведется на высоком уровне.

«Я думаю, что все-таки он реализуется в этом году, все предпосылки есть для этого. Сейчас один из таких крупных игроков — компания «Нила» — уже запустил по собственной инициативе пилотный проект», — рассказал Кравченко.

Он добавил, что в ближайшее время Новороссийск примет первый паром, сообщает «РБК-Краснодар».

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