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Паромное сообщение между Новороссийском и Турцией планируют наладить до конца года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/paromnoe-soobshhenie-mezhdu-novorossijskom-i-turtsiej-planiruyut-naladit-do-kontsa-goda
Паромное сообщение между Новороссийском и Турцией планируют наладить до конца года
Фото unsplash.com

Об этом 29 июня сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Глава города отметил, что работа над этим проектом ведется на высоком уровне.

«Я думаю, что все-таки он реализуется в этом году, все предпосылки есть для этого. Сейчас один из таких крупных игроков — компания «Нила» — уже запустил по собственной инициативе пилотный проект», — рассказал Кравченко.

Он добавил, что в ближайшее время Новороссийск примет первый паром, сообщает «РБК-Краснодар».

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