За год 170 бойцов отряда «Кубань» получили госнаграды за участие в СВО

Казачий отряд специального назначения «Кубань» (БАРС-16) отметил год с момента создания.

На территории специального учебного центра «Кубани» прошло торжественное построение. В нем приняли участие заматамана Кубанского казачьего войска Александр Слипченко и мэр Анапы Василий Швец, который вручил бойцам отряда медали «За заслуги перед Отечеством» и «За отвагу» I и II степени.

«Свыше 170 человек в нем отмечены государственными наградами, в том числе орденами Мужества, медалями «За отвагу». Почти 150 казаков уже представлены к наградам, сотни награждены войсковыми орденскими знаками», — сказал вице-губернатор Краснодарского края, атаман ККВ Александр Власов.

Он отметил, что сейчас зоне проведения специальной военной операции боевые задачи выполняют более 5,8 тыс. кубанских казаков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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