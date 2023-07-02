Казаки и жители Краснодарского края отправили более 100 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

Жители, казаки, фермеры и молодежь собирали гуманитарный груз в течение трех недель. Эта помощь предназначена для казаков-добровольцев, военнослужащих и местного населения Донецкой, Луганской народных республик и Запорожской области.

Атаманы и представители различных казачьих обществ доставили грузы в разные места. Например, группа из Горячеключевского районного казачьего общества доставила 5-тонный груз в ДНР. В составе груза — питьевая вода, продукты питания, средства личной гигиены и маскировочные сети. Казаки-добровольцы и военнослужащие, находящиеся в Мариуполе и Мелитополе, также получили поддержку.

Вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов

— Помощь предназначена для казаков-добровольцев, военнослужащих, а также местного населения Донецкой, Луганской народных республик и Запорожской области. Всего наше войско сформировало и доставило уже свыше 2 тысяч тонн гуманитарных грузов. В рамках акции «Своих не бросаем» коллектив Кубанского государственного университета направил более 4 миллионов рублей для отряда специального назначения «Кубань» (БАРС-16).

Различные казачьи общества и жители собрали новые партии гуманитарной помощи весом 10 тонн. В этих грузах были вода, медикаменты, газовые плиты и другие необходимые вещи. Также были отправлены специальное оборудование, бинокли, генераторы и продукты питания.

Казаки из разных районов доставили помощь и в Запорожскую область. Бойцы получили генераторы, маскировочные сети, костюмы снайперов и разведчиков, а также другие необходимые вещи. Они также получили адресные посылки от своих родных и близких.

Новокубанский район передал в зону СВО очередной автомобиль. Представители Щербиновского районного общества тоже передали посылки и два автомобиля — «УАЗ» и ВАЗ-2107 «Жигули». Темрюкское РКО вместе с жителями отправили 6 т гуманитарной помощи, включая автомобиль. Анапские казаки, кроме гумпомощи, приобрели антидроновое ружье. Новороссийские — отвезли гуманитарный груз на Запорожское направление. Были куплены инструменты для ремонта техники и обустройства окопов и блиндажей на передовой.

От жителей станицы Архангельской в Запорожскую область направили продукты, тепловизионные прицелы, рации, бинокли, квадрокоптеры и генератор.

Все эти усилия были предприняты для поддержки воинов и местного населения, которые находятся в трудной ситуации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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