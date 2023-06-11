В начале июня казаки Кубани доставили в новые регионы России более 50 тонн гуманитарной помощи

Всего казаки Кубанского казачьего войска сформировали и доставили более 1,9 тыс. тонн гуманитарных грузов в новые субъекты РФ.

Как рассказал вице-губернатор, атаман ККВ Александр Власов, только в июне казаки совместно с представителями общественных организаций и объединений, неравнодушными жителями, фермерами и казачьей молодежью собрали и отправили более 50 т грузов. А в рамках акции «Своих не бросаем» Кубанский государственный университет собрал помощь для казаков-добровольцев.

Отряду спецназначения «Кубань» (БАРС-16) отвезли продукты питания, медикаменты, дизельные генераторы, металлоискатели, приборы ночного видения, маскировочные сети — 15 т гуманитарного груза.

Также гуманитарную помощь направили мобилизованным на запорожское направление.

Для казаков-добровольцев передал спецоборудование и продукты питания Тимашевский район. В состав груза также вошел тактический прицел ночного и дневного видения. Кроме того, отправили уже 11-ю машину повышенной проходимости, купленную за счет неравнодушных жителей и фермеров района.

Еще 7 т груза в госпиталь и мирным жителям передали казаки Горячеключевского общества.

Казаки Таманского отдела передали продовольствие, средства гигиены, лекарства, медицинское оборудование военному госпиталю.

Два гуманитарных конвоя отправили из Гулькевичского района. Казаки казачьего общества «Тысячный» отвезли гуманитарный груз в ДНР. Также общество организовало фонд поддержки участников СВО «Кубань-23».

Еще одну партию груза собрал руководитель казачьего военно-патриотического клуба «Русичи» и председатель местного отделения Российского союза ветеранов Афганистана Андрей Бойченко.

Казаки Белоглинского районного казачьего общества собрали груз для бойцов отряда специального назначения «Кубань».

В рамках акции «Своих не бросаем» Кубанский государственный университет передал казакам-добровольцам 70 камуфляжных комплектов и маскировочных костюмов, кепки, футболки, берцы, перчатки, рейдовые рюкзаки, наколенники и налокотники. А также фляги и котелки, противоосколочные очки и автоматные ремни, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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