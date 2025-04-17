За гибель ребенка на теннисном корте осудили сотрудника санатория в Сочи

Приговор в отношении начальника спортивно-оздоровительной службы ФГБУ «Санаторий работников органов прокуратуры РФ «Электроника», которого обвиняли в оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть ребенка, вынес 17 апреля Хостинский районный суд Сочи.

По данным суда, начальник спортивно-оздоровительной службы санатория обязан был следить за техническим состоянием спортивного инвентаря. В мае 2024 года на теннисной площадке санатория установили изготовленную кустарным способом и не отвечающую требованиям безопасности металлическую рукоять для регулирования натяжения сетки теннисного корта.

После чего 25 мая 2024 года отдыхавший в санатории с родителями 6-летний мальчик бежал по корты и наткнулся на металлическую ручку натяжителя сетки. В результате ребенок получил сквозное ранение живота и скончался от полученной травмы.

В отношении начальника спортивно-оздоровительной службы санатория возбудили уголовное дело. В суде мужчина полностью признал вину. Суд назначил подсудимому 3 года лишения свободы условно и на 3 года запретил ему заниматься организацией и предоставлением спортивно-оздоровительных услуг, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 6-летний ребенок погиб, распоров живот на теннисном корте в санатории. О несчастном случае в санатории «Электроника» стало известно 27 мая.

Сообщается, что во время игры на теннисном корте 6-летний мальчик наткнулся на металлическую ручку, которая создает натяжение для сетки. Ребенок получил сквозное ранение живота. Смерть мальчика констатировали в медпункте санатория в 21:20.

Подпишись, здесь всегда интересно.