В Сочи 6-летний ребенок погиб, распоров живот на теннисном корте в санатории
Происшествия
28.05.2024 07:47
О несчастном случае в санатории «Электроника» стало известно 27 мая.
Сообщается, что во время игры на теннисном корте 6-летний мальчик наткнулся на металлическую ручку, которая создает натяжение для сетки. Ребенок получил сквозное ранение живота.
Смерть мальчика констатировали в медпункте санатория в 21:20. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия, пишет газета «Известия».
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