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В Сочи 6-летний ребенок погиб, распоров живот на теннисном корте в санатории

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-6-letnij-rebenok-pogib-rasporov-zhivot-na-tennisnom-korte-v-sanatorii
В Сочи 6-летний ребенок погиб, распоров живот на теннисном корте в санатории
Фото t.me/sochitypical

О несчастном случае в санатории «Электроника» стало известно 27 мая.

Сообщается, что во время игры на теннисном корте 6-летний мальчик наткнулся на металлическую ручку, которая создает натяжение для сетки. Ребенок получил сквозное ранение живота.

Смерть мальчика констатировали в медпункте санатория в 21:20. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия, пишет газета «Известия».

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