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В Адыгее 3-летний ребенок сгорел в машине, пока родители собирали клубнику

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-3-letnij-rebenok-sgorel-v-mashine-poka-roditeli-sobirali-klubniku
В Адыгее 3-летний ребенок сгорел в машине, пока родители собирали клубнику
В Адыгее 3-летний ребенок сгорел в машине, пока родители собирали клубнику

Трагедия произошла на одном из полей в ауле Бжедугхабль Красногвардейского района.

Предварительно установлено, что родители совместно с ребенком прибыли на поле для сбора клубники. Они оставили ребенка в машине и отправились собирать ягоды. Автомобиль загорелся, и ребенок погиб, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Следователи начали проверку. На месте работают следователи и криминалисты.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Адыгея доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба СК РФ.

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