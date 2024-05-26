Грузовик сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе в Сочи

Авария произошла 25 мая в 10:20 минут на улице 50 лет СССР в Хостинском районе города-курорта. Ребенок жив, но получил травмы.

По предварительным данным, в районе дома № 27 на улице 50 лет СССР 68-летний водитель грузового автомобиля Isuzu не пропустил 11 летнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 11-летний пешеход был госпитализирован в медучреждение.

На место прибыли сотрудники ГИБДД, они поместили грузовик на специализированную стоянку за техническую неисправность, сообщает ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

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