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Грузовик сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovik-sbil-11-letnego-malchika-na-peshehodnom-perehode-v-sochi
Грузовик сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе в Сочи
Фото t.me/gibddsochi

Авария произошла 25 мая в 10:20 минут на улице 50 лет СССР в Хостинском районе города-курорта. Ребенок жив, но получил травмы.

По предварительным данным, в районе дома № 27 на улице 50 лет СССР 68-летний водитель грузового автомобиля Isuzu не пропустил 11 летнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 11-летний пешеход был госпитализирован в медучреждение.

На место прибыли сотрудники ГИБДД, они поместили грузовик на специализированную стоянку за техническую неисправность, сообщает ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

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