Пассажир легковушки погиб в ДТП с большегрузом в Абинском районе

Смертельная авария произошла ночью на трассе Краснодар — Верхнебаканский в поселке Ахтырском Абинского района.

По предварительным данным, водитель Reno Sandero не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в припаркованный на обочине большегруз DAF.

В результате ДТП погиб 73-летний пассажир иномарки. Травмы получил второй пассажир в возрасте 74 лет, его госпитализировали в хирургическое отделение Абинской ЦРБ. Водитель от госпитализации отказался, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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