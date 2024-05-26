Пассажир легковушки погиб в ДТП с большегрузом в Абинском районе
Происшествия
26.05.2024 09:24
Смертельная авария произошла ночью на трассе Краснодар — Верхнебаканский в поселке Ахтырском Абинского района.
По предварительным данным, водитель Reno Sandero не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в припаркованный на обочине большегруз DAF.
В результате ДТП погиб 73-летний пассажир иномарки. Травмы получил второй пассажир в возрасте 74 лет, его госпитализировали в хирургическое отделение Абинской ЦРБ. Водитель от госпитализации отказался, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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