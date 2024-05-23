Пенсионер за рулем иномарки устроил двойное ДТП на Ростовском шоссе в Краснодаре

Авария с участием трех машин произошла 23 мая в 7:55 на 8-м километре Ростовского шоссе в краевой столице.

По предварительным данным, 76-летний житель станицы Выселки ехал за рулем автомобиля Kia не выдержал боковой интервал и столкнулся со встречными автомобилями Peugeot и «Лада».

«В результате аварии водитель одного из автомобилей доставлен в больницу для обследования. По факту ДТП в полиции проводится проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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