За фотографию с нацистской символикой в соцсетях жителя Кубани оштрафовали на 2 тыс. рублей

Запрещенную символику выявили в интернете сотрудники службы Новороссийска ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Прокуратура провела проверку поступившей информации и установила, что житель Тимашевского района на своей странице в соцсети разместил фотографию с изображениями нацистской символики, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Нарушителя нашли и привлекли к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики. Суд назначил нарушителю штраф в размере 2 тыс. рублей. Фотографии из соцсетей были удалены.

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