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За фотографию с нацистской символикой в соцсетях жителя Кубани оштрафовали на 2 тыс. рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-fotografiyu-s-natsistskoj-simvolikoj-v-sotssetyah-zhitelya-kubani-oshtrafovali-na-2-tys-rublej
За фотографию с нацистской символикой в соцсетях жителя Кубани оштрафовали на 2 тыс. рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Запрещенную символику выявили в интернете сотрудники службы Новороссийска ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Прокуратура провела проверку поступившей информации и установила, что житель Тимашевского района на своей странице в соцсети разместил фотографию с изображениями нацистской символики, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Нарушителя нашли и привлекли к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики. Суд назначил нарушителю штраф в размере 2 тыс. рублей. Фотографии из соцсетей были удалены.

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