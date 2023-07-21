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За фиктивную регистрацию 30 мигрантов осудили жителя Новороссийска

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-fiktivnuyu-registratsiyu-30-migrantov-osudili-zhitelya-novorossijska
За фиктивную регистрацию 30 мигрантов осудили жителя Новороссийска
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В качестве вознаграждения за фиктивную постановку на учет в Краснодарском крае 36-летний местный житель получил от мигрантов 18 тыс. рублей.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с осужденного денег, полученных преступным путем. Суд удовлетворил исковое заявление.

Регистрация нелегальных мигрантов была аннулирована, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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