За фиктивную регистрацию 30 мигрантов осудили жителя Новороссийска
Происшествия
21.07.2023 11:13
В качестве вознаграждения за фиктивную постановку на учет в Краснодарском крае 36-летний местный житель получил от мигрантов 18 тыс. рублей.
Прокуратура направила в суд иск о взыскании с осужденного денег, полученных преступным путем. Суд удовлетворил исковое заявление.
Регистрация нелегальных мигрантов была аннулирована, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.
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