За фиктивную регистрацию 30 мигрантов осудили жителя Новороссийска

В качестве вознаграждения за фиктивную постановку на учет в Краснодарском крае 36-летний местный житель получил от мигрантов 18 тыс. рублей.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с осужденного денег, полученных преступным путем. Суд удовлетворил исковое заявление.

Регистрация нелегальных мигрантов была аннулирована, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: жительница Новороссийска незаконно прописала в своем доме более 180 иностранцев.