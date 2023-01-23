За две недели родились 12 двоен в перинатальном центре ККБ № 2 Краснодара
Общество
23.01.2023 17:25
Об этом 23 января сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
Замглавы Кубани отметила, что в перинатальном центре Краевой клинической больницы № 2 практически каждый день рождалась двойня.
«За первые две недели нового года только в Перинатальном центре Краевой клинической больницы № 2 родились 12 пар малышей, из них 14 мальчиков и 10 девочек. Поздравляю новоиспеченных родителей и желаю деткам, мамам и папам крепкого здоровья!» — написала Минькова в Telegram.
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