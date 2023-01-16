Краснодар, Мерседес, Играмидин: в ЗАГСе назвали самые необычные имена новорожденных кубанцев в 2022 году

В ушедшем году в Краснодарском крае традиционно нашлись родители, выбравшие для своих детей крайне необычные имена.

По данным краевого ЗАГСа, в прошлом году одного из новорожденных в краевой столице назвали Краснодаром.

Среди редких мужских имен также встречались: Адольф, Играмидин, Аарон-Максим, Амур, Авдий, Андреан, Каприан, Мишель, Андреас-Симеон, Багратион, Вальдемар, Балкришна, Август, Герман-Лорис, Израиль, Митрофан, Лео Елисей, Зорий, Логман, Горий, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Управлении ЗАГС Краснодарского края.

Среди необычных имен, которыми назвали девочек в 2022 году: Мерседес, Максимилиана, Катарина, Хаяла, Джессика, Забава, Джузефина, Капитолина, Георгина, Мария-Роза, Доброслава, Ерина, Вера Элисабет, Берта, Алла-Белла, Алессия, Иммануила и Андромеда.

При этом самым распространенными именами у новорожденных мальчиков на Кубани в прошлом году стали: Александр, Артем, Максим, Михаил, Дмитрий, Иван, Мирон, Кирилл, Тимур, Богдан, Марк, Роман, Тимофей, Давид, Егор, Никита, Андрей, Владимир, Сергей, Ярослав и Алексей.

У девочек: Мария, Анна, Виктория, Полина, Александра, Анастасия, Екатерина, Ксения, Варвара, Ева, Алиса, Дарья, Василиса, Валерия, Вероника и Милана.

Читайте также: более 1 тыс. детей родились с начала 2023 года в Краснодарском крае. Об этом 9 января рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.